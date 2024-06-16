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"Все идеально": украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

Воскресенье 16 июня 2024 20:12
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"Все идеально": украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям Анастасия Покрищук (фото: instagram.com/justqueen88)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Анастасия Покрищук, которую еще называют украинкой с самыми большими скулами, поделилась архивными кадрами. Она показала, как выглядело ее тело до операций.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение из Instagram Покрищук.

Как изменилась блогерша

В прошлом Покрищук занималась спортом и даже могла похвастаться рельефными мышцами. На архивных фото заметно, что девушка "качала" спину, шею и плечи.

&quot;Все идеально&quot;: украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

Покрищук до операций (фото: instagram.com/justqueen88)

Тогда она еще не увеличила скулы и другие части своего тела. Сама Покрищук заявляет, что полностью довольна тем, какой стала сейчас.

&quot;Все идеально&quot;: украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

Украинка с самыми большими скулами в прошлом (фото: instagram.com/justqueen88)

"Давно. Спину и плечи добавила бы. А остальное у меня все идеально сейчас", - написала блогерша.

&quot;Все идеально&quot;: украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

Покрищук до "пластики" (фото: instagram.com/justqueen88)

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

  • "Скажи: зачем? Зачем ты все это сделала с собой? На фото идеальная девушка с оф*генной фигурой, которой многие позавидовали бы"
  • "Какая красотка? Раньше было лучше"
  • "Вы здесь еще на человека похожи".

Как сейчас выглядит Покрищук

После всех операций блогерша может похвастаться имплантами в ягодицах, также она увеличила грудь, губы и скулы. Кроме того, Покрищук делали операцию на животе, чтобы у нее появился "пресс".

&quot;Все идеально&quot;: украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

Покрищук после операций (скриншот)

Блогерша не скрывает, что делает "пластику" и гордится результатами. При этом она почти не реагирует на критику со стороны хейтеров.

&quot;Все идеально&quot;: украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

&quot;Все идеально&quot;: украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

&quot;Все идеально&quot;: украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциямБлогерша с самыми большими скулами (скриншоты)

Кстати, недавно мы рассказывали, что группа Quest Pistols выступила за границей с русскими песнями.

Кроме того, ранее стало известно, что Пивоваров заплакал прямо на сцене, когда услышал слова маленькой девочки из Мариуполя.

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