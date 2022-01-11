"Вряд ли такое возможно": Епифаний обратился к украинцам с важным посланием

"Видели ли вы человека, который искренне был бы кому-то благодарен, но в то же время чувствовал в сердце злость и разочарование? Вряд ли такое возможно. А если бывало, то та благодарность была, очевидно, неискренней. Ведь быть благодарным - значит быть счастливым, чувствовать любовь", - написал он в своем Facebook.

Епифаний напомнил, что "благодарность - это свет, который согревает душу и имеет такую мощную силу, что просто не может удержаться внутри".

"Он зажигает глаза добром, выливается в благодарственной горячей слезе, дарит искреннюю улыбку, побуждает к крепким объятиям, иногда даже уносит слова, но сияние душевного благодарственного тепла всегда говорит больше любых фразы", - добавил он.

Епифаний отметил: возможно, из-за того, что праздник - неофициальный, некоторые считают его несерьезным.

Но, говорит священнослужитель, "важным есть повод еще раз задуматься над тем, как это, на первый взгляд, обычное слово - спасибо - может изменить жизнь, наше отношение к нему, наполнить его смыслом, добром и светом".

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

"Ежедневно просыпаясь утром, приучите себя начинать новый день не с планирования будничных дел, не с упоминания, что недоделали вчера, не с выбора одежды, которую будете надевать, или блюда, которое будете готовить. Начните день с благодарности. С благодарности Богу за новый день, за каждый вздох, каждый удар сердца - своего и ваших ближних, за всех людей, которых Господь посылает в вашу жизнь", - обратился к украинцам Епифаний.

"Поблагодарите за все, что имеете перед глазами и вокруг вас, за все, что ожидает впереди, и за то, что уже случилось в прошлом. Начиная каждый день с благодарности, вы измените и свое отношение к жизни, начнете замечать хорошее, и главное - ценить его", - добавил глава ПЦУ.

Он также напомнил, что важнейшим таинством церкви является "завещанное самим Господом Иисусом Христом таинство, которое именуется Евхаристией, что в переводе с греческого языка означает - "благодарность".