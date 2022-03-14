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Вам врут! На росТВ сорвали прямой эфир призывами остановить войну (видео)

Автор: Дмитрий Войналович

Вечерний прямой эфир на российском пропагандистском "Первом канале" был сорван после того, как девушка с призывом остановить войну против Украины ворвалась в студию программы "Время".

Интересно, что активисткой оказалась сотрудница того же "Первого канала" - редактор Марина Овсянникова.

Когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях, Марина появилась в кадре с плакатом.

На нем были нарисованы флаги Украины и РФ. Также там было написано: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Вместе с тем девушка несколько раз повторила: "Остановите войну! Нет войне!".

После этих слов пропагандисты сразу же пустили в эфир сюжет о санкциях.

По информации российских СМИ, что после случившегося Овсянникову задержали, а "Первый канал" начал проверку. Какая дальнейшая участь ждет Марину - неизвестно. В кругах пропагандистов говорят, что на нее заведут административное дело.

Кстати, перед акцией Овсянникова записала видеообращение к гражданам России.

"К сожалению, в последние годы я работала на "Первом канале", занимаясь кремлёвской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей", - отметила Марина и выразила надежду, что "скоро эта братоубийственная война закончится".

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