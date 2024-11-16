"Вручили повістки". Музикантів відомої співачки мобілізували перед концертом (відео)

Музикантів відомої співачки мобілізували перед концертом - деталі

Так, 16 листопада Цибульська мала виступити у Вараші. Але вона скасувала концерт.

"Вараш, привіт! За декілька годин до концерту я стою на сходах одного з ваших готелів. Ви, напевно, його впізнаєте. Без мейкапу, без зачіски. Бо концерту сьогодні не буде", - повідомила співачка.

Виявилося, що на в'їзді в місто музикантів, які їхали з нею на концерт, мобілізували. Тому вона не зможе виступити й сподівається на розуміння фанів.

"Хлопців-музикантів, які сьогодні мали грати зі мною для вас концерт, їм вручили повістки й мобілізували. Я можу вийти до вас сама. Але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Тому дякую вам за розуміння, квитки можете повернути. Емоції..." - сказала артистка.

Хто саме отримав повістки та де нині перебувають музиканти - Цибульська не розповіла.