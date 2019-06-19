Врожденная элегантность: Зеленская покорила Берлин необычным образом

Елена Зеленская впечатлила внешним видом
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении своей супруги Елены отправилсь в Берлин. Первая леди Украины уже освовоилась и вовсю публикует фотоотчеты с различных встреч и визитов. Так, вчера она шокировала сеть Instagram новым снимком, который был сделан на улицах Германии.
"Перед началом официальных мероприятий имела возможность ближе познакомиться со столицей Германии. Экскурсия в здании немецкого парламента - Бундестага. В сопровождении жены посла Светланы Мельник пешая прогулка Потсдамской площадью, обзорная поездка на экскурсионном автобусе. А вы знали, что в берлинских экскурсионных автобусах действует украиноязычный аудиогид?", - подписала восхищенная Зеленская.
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Чуть позже Елена Зеленская опубликовала еще одно фото. "Встреча с Федеральным Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и госпожой Эльке Бюденбендер в официальной резиденции, дворце "Bellevue", - указано под снимком.
Подписчики тут же принялись комментировать внешний вид первой леди Украины. Стиль Зеленской показался фанатам весьма элегантным:
Елена Зеленская (скриншот комментариев: instagram.com/olenazelenska_official)
Ранее Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон.
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