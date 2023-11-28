Врожай з підвіконня: 5 овочів, які ви легко зможете вирощувати навіть у квартирі

Які овочеві культури будуть рости на підвіконні

Листя салату. Ви будете здивовані, коли побачите, як швидко та легко росте салат. Вам усього лише треба обрати підвіконня, на яке потрапляє багато сонця. Насіння швидко дасть перші паростки, не забувайте їх поливати та збирайте чудовий й корисний врожай.

Помідори. Обирайте спеціальні сорти, на підвіконні будуть гарно рости низькорослі томати. Оберіть ящик, у якому кожному кущу буде достатньо місця. І ви точно порадієте, коли побачите перші стиглі помідори.

Перці. Для того, аби отримати врожай, ставте горщики на місце, яке знаходиться під сонячним світлом приблизно 6-8 годин на день. Ви можете висаджувати як чілі, так і солодкі види перців.

Що росте на підвіконні (фото: freepik.com)

Мікрозелень.Смачно, корисно та максимально просто. Ви зможете виростити справжню "вітамінну бомбу" на власному підвіконні. Сійте редис, капусту, базилік та інші види овочів, а потім зрізайте перші паростки. Їх можна додавати у салати та прикрашати ними основні страви.

Зелена цибуля. У минулому майже усі вирощували зелену цибулю вдома, але нині багато хто думає, що простіше її купувати в магазині. Насправді ж це не так. Вирощувати цибулю дуже легко, при цьому ви швидко отримаєте багато корисних та соковитих паростків, які можна додавати майже в усі страви.