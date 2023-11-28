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Урожай на подоконнике: 5 овощей, которые вы легко сможете выращивать даже в квартире

Что может расти на подоконнике (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Зимой многие скучают по свежим и домашним овощам. Но немногие знают, что некоторые овощи можно выращивать даже на подоконнике. Вам не нужно покупать дорогие теплицы или же заставлять горшками с растениями всю квартиру.

Что посадить в квартире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Какие овощные культуры будут расти на подоконнике

Листья салата. Вы будете удивлены, когда увидите, как быстро и легко растет салат. Вам всего-навсего нужно выбрать подоконник, на который попадает много солнца. Семена быстро дадут первые ростки, не забывайте их поливать и собирайте отличный и полезный урожай.

Помидоры. Выбирайте специальные сорта, на подоконнике будут хорошо расти низкорослые томаты. Выберите ящик, в котором каждому кустику будет достаточно места. И вы точно порадуетесь, когда увидите первые спелые помидоры.

Перцы. Для того чтобы получить урожай, ставьте горшки на место, которое находится под солнечным светом примерно 6-8 часов в день. Вы можете высаживать как чили, так и сладкие виды перцев.

Растущий на подоконнике (фото: freepik.com)

Микрозелень. Вкусно, полезно и максимально просто. Вы можете вырастить настоящую "витаминную бомбу" на своем подоконнике. Сейте редис, капусту, базилик и другие виды овощей, а затем срезайте первые ростки. Их можно добавлять в салаты и украшать ими основные блюда.

Зеленый лук. В прошлом почти все выращивали зеленый лук дома, но сейчас многие думают, что проще его покупать в магазине. На самом же деле это не так. Выращивать лук очень легко, при этом вы быстро получите много полезных и сочных побегов, которые можно добавлять почти во все блюда.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что сделать, чтобы антуриум обильно зацвел.

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