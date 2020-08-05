Во время взрыва в Бейруте пострадали украинцы: что известно

В Бейруте произошел сильный взрыв в порту во вторник, 4 августа. Более 100 человек погибли, более 4 тысяч получили различные ранения. В городе разрушены многие здания.

По предварительным данным, граждане Украины во время взрыва в Бейруте не пострадали. Однако, позже стало известно, что несколько украинцев все-таки оказались в столице Ливана во время взрыва. Об этом сообщил украинский посол в Ливане Игорь Осташ, пишет OBOZREVATEL.

"Есть некоторые семьи, которые достаточно серьезно пострадали. В первую очередь, это дома и квартиры. Есть также незначительные травмы, например, порезы или удары. Но очень серьезно пострадавших нет", – рассказал посол.

Он добавил, что речь пока идет о помощи в восстановлении домов или квартир. По словам Осташа, на сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет.

Посольство сейчас занимается также поиском информации о двух кораблях из Мариуполя, которые могли оказаться в районе взрыва. Есть информация о том, что пострадал корабль ООН, но нет данных, были ли на нем моряки из Украины.

Игорь Осташ призвал сообщать любую информацию об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Бейруте.

"Все наши телефоны есть на сайте посольства. Просто введите "Посольство Украины в Ливане" – сразу увидите телефоны горячей линии", - добавил дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, что стало причиной жуткого взрыва в Бейруте.

А также рассказывали о том, что очевидцы трагедии в Бейруте рассказали новые детали.