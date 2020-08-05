Під час вибуху в Бейруті постраждали українці: що відомо

У Бейруті стався сильний вибух у порту у вівторок, 4 серпня. Понад 100 людей загинули, більш як 4 тисячі отримали різні поранення. У місті зруйновано багато будинків.

За попередніми даними, громадяни України під час вибуху в Бейруті не постраждали. Однак, пізніше стало відомо, що кілька українців все ж таки опинилися в столиці Лівану під час вибуху. Про це повідомив український посол у Лівані Ігор Осташ, пише OBOZREVATEL.

"Є деякі сім'ї, які досить серйозно постраждали. В першу чергу, це будинки та квартири. Є також незначні травми, наприклад, порізи або удари. Але дуже серйозно постраждалих немає", – розповів посол.

Він додав, що поки що йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. За словами Осташа, на сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життю, для українців немає.

Посольство зараз займається також пошуком інформації про два кораблі з Маріуполя, які могли опинитися в районі вибуху. Є інформація про те, що постраждав корабель ООН, але немає даних, що на ньому були моряки з України.

Ігор Осташ закликав повідомляти будь-яку інформацію про українців, які могли постраждати в результаті вибуху в Бейруті.

"Всі наші телефони є на сайті посольства. Просто введіть "Посольство України в Лівані" – відразу побачите телефони гарячої лінії", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, що стало причиною жахливого вибуху в Бейруті.

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