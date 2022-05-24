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Во время войны люди не болеют? Комаровский предупредил об опасности

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Вторник 24 мая 2022 16:24
Во время войны люди не болеют? Комаровский предупредил об опасности Евгений Комаровский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему люди не болеют во время войны. Также он объяснил, почему важно обращаться к врачу даже во время военных действий.

Об этом он рассказал в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Індиго TV".

Почему люди не болеют во время войны

По его словам, еще в начале марта появилось выражение: "Война вылечила от всех коронавируса". Однако, количество больных продолжает расти в других странах, особенно в Китае.

Врач говорит, что в Украине люди забыли, что у них есть гипертония, мигрень или ОРЗ. Некоторые украинцы, которые имеют хронические заболевания, перестали пить таблетки и оправдывают свои действия так: "я же хорошо себя чувствую, зачем принимать медикаменты".

"Когда возникает острый стрессовый фактор - первые две недели люди не болеют. Мощный выброс адреналина меняет работу иммунной системы. Но она имеет краткосрочный эффект. Со временем болезни одинаково возвращаются", - сказал доктор Комаровский.

Кандидат медицинских наук отметил, что из-за войны люди с легкими проявлениями любых заболеваний, даже в 90% с симптомами средней тяжести, не обращаются за медицинской помощью. Однако, врач уверяет, что все это отзовется многократно в будущем.

"В течение последних трех месяцев люди не обращаются за медицинской помощью. Хотя у кого-то немного покалывает в сердце или дал о себе знать камешек в почке. И эти люди одинаково придут к врачу", - добавил специалист.

Также он отметил, что когда украинцы лечатся гормонами, то нельзя резко бросать прием препаратов. В таком случае есть стандартная рекомендация терапевтов: "когда речь идет о гормональной терапии, которую надо отменять, это необходимо делать постепенно".

Что делать, когда негде купить лекарство

Врач объяснил, когда человек не имеет возможности докупить лекарство, то стоит плавно уменьшать дозу. Если есть 50 таблеток по 100 мг, то принимать нужно по 50 мг, затем неделю - по 25 мг.

Однако важно, что при первой же возможности обязательно нужно обратиться к врачу.

Ранее мы сообщали, что Комаровский объяснил, как отличить ангину от другой опасной инфекции.

Также мы писали, что врач назвал алкоголь, которым украинцы отметят победу в войне.

Кроме того, читайте, что доктор Комаровский рассказал о заикании у ребенка и назвал главные ошибки при лечении.

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