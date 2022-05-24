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Під час війни люди не хворіють? Комаровський попередив про небезпеку

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Вівторок 24 травня 2022 16:24
Під час війни люди не хворіють? Комаровський попередив про небезпеку Євген Комаровський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Доктор Євген Комаровський розповів, чому люди не хворіють під час війни. Також він пояснив, чому важливо звертатися до лікаря навіть під час воєнних дій.

Про це він розповів в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Індиго TV".

Чому люди не хворіють під час війни

За його словами, ще на початку березня з'явився вислів: "Війна вилікувала всіх від коронавірусу". Однак, кількість хворих продовжує зростати в інших країнах, особливо в Китаї.

Лікар каже, що в Україні люди забули, що в них є гіпертонія, мігрень або ГРЗ. Деякі українці, які мають хронічні захворювання, перестали пити таблетки та виправдовують свої дії так: "я ж добре почуваюся, навіщо приймати медикаменти".

"Коли виникає гострий стресовий фактор - перші два тижні люди не хворіють. Потужний викид адреналіну змінює роботу імунної системи. Але вона має короткостроковий ефект. Згодом хвороби однаково повертаються", - сказав доктор Комаровський.

Кандидат медичних наук зазначив, що через війну люди з легкими проявами будь-яких захворювань, навіть у 90% із симптомами середньої тяжкості, не звертаються за медичною допомогою. Однак, лікар запевняє, що все це відгукнеться багаторазово в майбутньому.

"Протягом останніх трьох місяців люди не звертаються за медичною допомогою. Хоча в когось трохи поколює в серці або дав про себе знати камінчик у нирці. І ці люди однаково прийдуть до лікаря", - додав спеціаліст.

Також він зазначив, що коли українці лікуються гормонами, то не можна різко кидати приймання препаратів. У такому випадку є стандартна рекомендація терапевтів: "Коли йдеться про гормональну терапію, яку треба скасовувати, це необхідно робити поступово".

Що робити, коли немає де купити ліки

Лікар пояснив, коли людина не має можливості докупити ліки, то варто плавно зменшувати дозу. Якщо є 50 таблеток по 100 мг, то приймати потрібно по 50 мг, потім тиждень - по 25 мг.

Однак важливо, що при першій же нагоді обов'язково потрібно звернутися до лікаря.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський пояснив, як відрізнити ангіну від іншої небезпечної інфекції.

Також ми писали, що лікар назвав алкоголь, яким українці відзначать перемогу у війні.

Окрім того, читайте, що доктор Комаровський розповів про заїкання у дитини і назвав головні помилки при лікуванні.

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