Комаровский объяснил, как отличить ангину от другой опасной инфекции

Доктор Комаровский рассказал украинцам, чем отличается ангина от инфекционного мононуклеоза. В первом случае нет насморка, во втором случае увеличены миндалины и появляется храп.

Об этом заслуженный педиатр сообщил в программе в эфире "Індиго TV" и объяснил главные особенности двух заболеваний.

По словам врача, многие люди боль в горле сразу воспринимают, как ангину. Но это не так. Если к этому симптому добавляется заложенность носа и сыпь на теле - это может быть инфекционный мононуклеоз.

В чем особенность ангины

"Главная особенность ангины – в носу сухо. То есть если нет насморка, но зато появляется очень интенсивная боль в горле – у ребенка ангина. При этом заболевании мороженое уменьшает боль в горле и облегчает состояние, так как воздействие холодом на миндалины – это своего рода местная "анестезия", - рассказал Комаровский.

В чем особенность инфекционного мононуклеоза

К типичным симптомам инфекционного мононуклеоза относятся - воспаление горла, увеличение миндалин и заложенный нос с храпом.

"Одно из самых распространенных детских заболеваний – инфекционный мононуклеоз. Первые несколько дней ребенку очень плохо, но болезнь всегда проходит сама. Все, что надо делать: пить много жидкости, промывать нос, иногда принимать жаропонижающие средства", - рассказал эксперт.

Комаровский отметил, что уникальная особенность инфекционного мононуклеоза состоит в том, что если человеку с этим заболеванием назначить антибиотик "Ампициллин" или "Амоксициллин", то на теле появится сыпь.