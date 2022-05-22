Комаровский назвал алкоголь, которым украинцы отметят победу в войне

Доктор Комаровский рассказал украинцам, какой алкоголь нужно выбрать для празднования победы над РФ в войне. По его словам, это должно быть спиртное украинского производства и запастись им нужно уже сейчас.

Об этом заслуженный педиатр рассказал на своем YouTube-канале.

"Обращаю ваше внимание, что напиваться после победы важно только алкоголем украинского производства - водка, вино, тот же портвейн", - сказал медик, отвечая на вопрос, какое спиртное выбрать для празднования победы.

Врач считает, что уже сейчас можете запасаться вином, производства только Украины, водкой, закарпатским коньяком.

Эксперт также предложил бизнес-план для производителей алкоголя, например, создать торговую марку "Водка победная".

"Если есть в доме алкоголь, который можно выпить только после достижения цели, то это ускоряет движение к самой цели", – резюмирует Евгений Комаровский.

Отметим, что пока еще Украина борется за свою свободу и независимость, впрочем, многие эксперты и сам народ уверены - победа над Россией не за горами.