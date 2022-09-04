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Время сажать землянику для лучшего урожая: секреты ухода за ягодой

Фото: Когда сажать землянику для лучшего урожая (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Земляника - ягодка, хоть и маленькая, но удаленькая. Говорят даже, что в доме, где едят землянику, врач не нужен. Поэтому советуем заранее позаботиться о том, чтобы получить урожай в следующем году.

Как правильно посадить землянику, пишет канал "Дача. Сад та город".

Огородники завершают посадку земляники молодыми розетками в первой половине сентября.

Секреты ухода за земляникой

Перегной целесообразно вносить по горсти в каждую посадочную ямку и сразу же заливать ямку водой.

После посадки землянику регулярно поливают, не допуская пересыхания земли.

Для защиты корневой системы молодых растений от пересыхания осенью и перемерзания зимой, грядки мульчируют (соломой и тому подобное).

Фото: Земляника маленькая, но вкусная и полезная (pixabay.com)

Чем полезна земляника

Плоды земляники возбуждают аппетит, улучшают пищеварение, оказывают легкое мочегонное, потогонное и желчегонное действие. Обладают также бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Полезно употреблять ягоды земляники, особенно свежие, при диабете и заболеваниях щитовидной железы.

Помогают они при:

  • повышенном артериальном давлении,
  • атеросклерозе,
  • гастритах с пониженной кислотностью,
  • язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
  • колитах,
  • плохой перистальтике кишечника (атонические запоры),
  • желчнокаменной и мочекаменной болезнях,
  • подагре.

Ранее мы писали, как бороться с болезнями винограда за копейки.

Также читайте, как ухаживать за клубникой после сбора урожая, чтобы получить больше ягод.

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