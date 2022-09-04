Час садити суницю для кращого врожаю: секрети догляду за ягодою

Суниця - ягідка, хоч і маленька, але вдаленька. Кажуть навіть, що в домі, де їдять суницю, лікар не потрібен. Тому радимо заздалегідь подбати про те, щоб отримати врожай наступного року.
Як правильно посадити суницю, пише канал "Дача. Сад та город".
Городники завершують посадку суниці молодими розетками у першій половині вересня.
Перегній доцільно вносити по пригоршні в кожну посадкову ямку і відразу ж заливати ямку водою.
Після посадки суницю регулярно поливають, не допускаючи пересихання землі.
Для захисту кореневої системи молодих рослин від пересихання восени і перемерзання взимку, грядки мульчують (соломою тощо).
Фото: Суниця маленька, але смачна та корисна (pixabay.com)
Плоди суниці збуджують апетит, поліпшують травлення, виявляють легку сечогінну, потогінну й жовчогінну дію. Мають також бактерицидні та протизапальні властивості.
Корисно вживати ягоди суниці, особливо свіжі, при діабеті та захворюваннях щитоподібної залози.
Допомагають вони при:
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