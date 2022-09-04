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Час садити суницю для кращого врожаю: секрети догляду за ягодою

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Неділя 04 вересня 2022 11:39
Час садити суницю для кращого врожаю: секрети догляду за ягодою Фото: Коли садити суницю для кращого врожаю (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Суниця - ягідка, хоч і маленька, але вдаленька. Кажуть навіть, що в домі, де їдять суницю, лікар не потрібен. Тому радимо заздалегідь подбати про те, щоб отримати врожай наступного року.

Як правильно посадити суницю, пише канал "Дача. Сад та город".

Городники завершують посадку суниці молодими розетками у першій половині вересня.

Секрети догляду за суницею

Перегній доцільно вносити по пригоршні в кожну посадкову ямку і відразу ж заливати ямку водою.

Після посадки суницю регулярно поливають, не допускаючи пересихання землі.

Для захисту кореневої системи молодих рослин від пересихання восени і перемерзання взимку, грядки мульчують (соломою тощо).

Час садити суницю для кращого врожаю: секрети догляду за ягодою

Фото: Суниця маленька, але смачна та корисна (pixabay.com)

Чим корисна суниця

Плоди суниці збуджують апетит, поліпшують травлення, виявляють легку сечогінну, потогінну й жовчогінну дію. Мають також бактерицидні та протизапальні властивості.

Корисно вживати ягоди суниці, особливо свіжі, при діабеті та захворюваннях щитоподібної залози.

Допомагають вони при:

  • підвищеному артеріальному тиску,
  • атеросклерозі,
  • гастритах зі зниженою кислотністю,
  • виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки,
  • колітах,
  • поганій перистальтиці кишечнику (атонічні запори),
  • жовчнокам'яній та сечокам'яній хворобах,
  • подагрі.

Раніше ми писали, як боротися з хворобами винограду за копійки.

Також читайте, як доглядати за полуницею після збору врожаю, щоб отримати більше ягід.

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