Час садити суницю для кращого врожаю: секрети догляду за ягодою

Фото: Коли садити суницю для кращого врожаю (pixabay.com)

Суниця - ягідка, хоч і маленька, але вдаленька. Кажуть навіть, що в домі, де їдять суницю, лікар не потрібен. Тому радимо заздалегідь подбати про те, щоб отримати врожай наступного року.

Як правильно посадити суницю, пише канал "Дача. Сад та город".