Все время плачет: родные рассказали о состоянии похищенного ребенка из Запорожья

Иностранец похитил сына (Коллаж РБК-Украина)

Ребенок пережил жуткий стресс и ему теперь предстоит работа с психологами

Двухлетний Даниэль, которого похитил собственный отец, гражданин Дании и силой удерживал больше недели в посольстве, находится в жутком состоянии. Об этом рассказала бабушка мальчика в комментарии для издания "Вести".

Елена Малапура, бабушка двухлетнего Даниэля, которую избили при похищении, сообщила, что ребенок все время плачет, бьется головой об стену и не отпускает от себя мать.

"Мы фиксируем на видео все, что происходит с Даниэлем. Он ни на шаг не отходит от Насти, все время плачет, лежит на одном боку. Периодически бьется головой об стену, зубами бьется о стульчик. Мы просто не знаем, что с ним делать. Разумеется, ребенку теперь нужна серьезная психологическая реабилитация, - рассказала бабушка.

Она отметила, что мальчика 10 дней продержали в комнате посольства с незнакомыми людьми, которые к тому же разговаривали с ним только на иностранном языке.

"Конечно, его шокировало все случившееся. Отец нанял троих людей, похожих на чеченцев, внешне очень страшных. Даниэля запихали в машину. Он слышал мои крики, видел кровь. Отца, который был на месте происшествия, до этого он видел год назад", – добавила женщина.

В Киеве иностранец выкрал двухлетнего мальчика – мальчик находится в жутком стрессе (фото: facebook.com/pavloklimkin.ua)

Кроме того, она объяснила, что отец мальчика, Ян Ког Могенсен мог совершенно спокойно встретиться с ребенком, ему никто не запрещал делать это законно и зачем он устроил похищение – на данный момент непонятно.

После того, как мать Даниэля и Могенсен подписали мировую, он просто уехал, и семья подозревает, что он может избежать ответственности за свой поступок. Елена Малапура считает, что спасти мальчика помог глава МИД Климкин и шумиха в прессе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве под посольством Дании стоит заплаканная женщина, у которой бывший муж выкрал ребенка.

А также мы рассказывали о том, что двухлетнего Даниэля смогли выручить из посольства Дании и вернуть матери.