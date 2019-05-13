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Весь час плаче: рідні розповіли про стан викраденої дитини із Запоріжжя

STYLERЖиття    13.05.2019 - 22:28
Весь час плаче: рідні розповіли про стан викраденої дитини із Запоріжжя
Іноземець викрав сина (Колаж РБК-Україна)

Дитина пережила страшний стрес і тепер йому доведеться працювати з психологами

Дворічний Даніель, якого викрав власний батько, громадянин Данії і силою утримував більше тижня в посольстві, знаходиться в жахливому стані. Про це розповіла бабуся хлопчика у коментарі для видання "Вести".

Олена Малапура, бабуся дворічного Даніеля, яку побили при викраденні, повідомила, що дитина весь час плаче, б'ється головою об стіну і не відпускає від себе матір.

"Ми фіксуємо на відео все, що відбувається з Даніелем. Він ні на крок не відходить від Насті, весь час плаче, лежить на одному боці. Періодично б'ється головою об стіну, зубами б'ється об стілець. Ми просто не знаємо, що з ним робити. Зрозуміло, дитині тепер потрібна серйозна психологічна реабілітація, - розповіла бабуся.

Вона зазначила, що хлопчика 10 днів протримали в кімнаті посольства з незнайомими людьми, які до того ж розмовляли з ним тільки іноземною мовою.

"Звичайно, його шокувало все, що трапилося. Батько найняв трьох людей, схожих на чеченців, зовні дуже страшні. Даніеля запхали в машину. Він чув мої крики, бачив кров. Батька, який був на місці події, до цього він бачив рік тому", – додала жінка.

Весь час плаче: рідні розповіли про стан викраденої дитини із Запоріжжя

У Києві іноземець викрав дворічного хлопчика – хлопчик перебуває в страшному стресі (фото: facebook.com/pavloklimkin.ua)

Крім того, вона пояснила, що батько хлопчика, Ян Ког Могенсен міг абсолютно спокійно зустрітися з дитиною, йому ніхто не забороняв робити це законно і навіщо він влаштував викрадення – на даний момент незрозуміло.

Після того, як мати Даніеля і Могенсен підписали мирову, він просто поїхав, і родина підозрює, що він може уникнути відповідальності за свій вчинок. Олена Малапура вважає, що врятувати хлопчика допоміг глава МЗС Клімкін і галас у пресі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві під посольством Данії стоїть заплакана жінка, у якої колишній чоловік викрав дитину.

А також ми розповідали про те, що дворічного Даніеля змогли виручити з посольства Данії і повернути матері.

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