Во время игры застряла: спасатели освободили маленькую девочку (видео)

Спасатели в Днепре помогли ребенку (фото: коллаж РБК-Украина)

Спасатели вовремя пришли на помощь ребенку

Спасатели в Днепре освободили ребенка, который застрял в батарее. Инцидент произошел 23 апреля в одной из квартир на улице Маршала Малиновского. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Во время игры ножка девочки попала между радиатором отопления и стеной спальной комнаты.

Спасатели смазали ногу ребенка подсолнечным маслом и аккуратно без специальных инструментов освободили девочку. При этом госпитализация девочке не понадобилась.

Спасатели в Днепре помогли ребенку (видео: YouTube/Головне Управління)

Напомним, что молодого ветерана АТО чудом спасли от суицида в Хмельницком. 24-летний парень пытался покончить жизнь самоубийством, но его чудом удалось отговорить. Спасатели спустили его на землю, и с ним работают психологи.

Ранее сообщалось о том, что работники вокзала спасли младенца, которого оставила неизвестная женщина. Возле ребенка была записка, в которой указывалась дата рождения.

Мы также писали о том, что под Винницей женщина сжигала траву на собственном дворе и сгорела заживо. Тело 85-летней женщины спасатели обнаружили бездыханным. Она получила термические ожоги несовместимые с жизнью.

Служба спасения призывает украинцев быть осторожными и следовать правилам пожарной безопасности.