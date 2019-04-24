ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во время игры застряла: спасатели освободили маленькую девочку (видео)

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 20:15
Во время игры застряла: спасатели освободили маленькую девочку (видео)
Спасатели в Днепре помогли ребенку (фото: коллаж РБК-Украина)

Спасатели вовремя пришли на помощь ребенку

Спасатели в Днепре освободили ребенка, который застрял в батарее. Инцидент произошел 23 апреля в одной из квартир на улице Маршала Малиновского. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Во время игры ножка девочки попала между радиатором отопления и стеной спальной комнаты.

Спасатели смазали ногу ребенка подсолнечным маслом и аккуратно без специальных инструментов освободили девочку. При этом госпитализация девочке не понадобилась.

Спасатели в Днепре помогли ребенку (видео: YouTube/Головне Управління)

Напомним, что молодого ветерана АТО чудом спасли от суицида в Хмельницком. 24-летний парень пытался покончить жизнь самоубийством, но его чудом удалось отговорить. Спасатели спустили его на землю, и с ним работают психологи.

Ранее сообщалось о том, что работники вокзала спасли младенца, которого оставила неизвестная женщина. Возле ребенка была записка, в которой указывалась дата рождения.

Мы также писали о том, что под Винницей женщина сжигала траву на собственном дворе и сгорела заживо. Тело 85-летней женщины спасатели обнаружили бездыханным. Она получила термические ожоги несовместимые с жизнью.

Служба спасения призывает украинцев быть осторожными и следовать правилам пожарной безопасности.

217 километров от берега: в открытом море спасли необычного пса В Днепре умер 12-летний парень после игры в футбол: родители обвиняют врачей
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ФК Днепрспасатели
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь