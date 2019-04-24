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Під час гри застрягла: рятувальники звільнили маленьку дівчинку (відео)

STYLERЖиття    24.04.2019 - 20:15
Під час гри застрягла: рятувальники звільнили маленьку дівчинку (відео)
Рятувальники в Дніпрі допомогли дитині (фото: колаж РБК-Україна)

Рятувальники вчасно прийшли на допомогу дитині

Рятувальники в Дніпрі звільнили дитину, яка застрягла в батареї. Інцидент стався 23 квітня в одній з квартир на вулиці Маршала Малиновського. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Під час гри ніжка дівчинки потрапила між радіатором опалення і стіною спальної кімнати.

Рятувальники змастили ногу дитини соняшниковою олією і акуратно без спеціальних інструментів звільнили дівчинку. При цьому госпіталізація дівчинці не знадобилася.

Рятувальники в Дніпрі допомогли дитині (відео: YouTube/Головне Управління)

Нагадаємо, що молодого ветерана АТО дивом врятували від суїциду у Хмельницькому. 24-річний хлопець намагався покінчити життя самогубством, але його дивом вдалося відмовити. Рятувальники спустили його на землю, і з ним працюють психологи.

Раніше повідомлялося про те, що працівники вокзалу врятували немовля, яке залишила невідома жінка. Біля дитини була записка, в якій зазначалася дата народження.

Ми також писали про те, що під Вінницею жінка палила траву на власному подвір'ї і згоріла живцем. Тіло 85-річної жінки рятувальники виявили бездиханним. Вона отримала термічні опіки несумісні з життям.

Служба порятунку закликає українців бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки.

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