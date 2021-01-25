Эти вредные привычки ускоряют старение кожи

С возрастом наша кожа теряет эластичность и на ней проявляются признаки старения. Но есть и вредные привычки, которые ускоряют этот процесс.

О них рассказал известный косметолог Алексей Эдемский, пишет издание "Наша мама".

Обратите внимание на эти действия с вашей кожей, возможно, они помогут вашей коже не увядать так быстро.

Не надо очень часто очищать кожу

Использование жестких очищающих средств, может давать эффект чистой свежей кожи, но в долгосрочной перспективе высушивает ее, так как разрушает естественную защитную пленку.

Гидрогелевые патчи

Сейчас этот продукт очень популярен, но он дает кратковременный эффект. Он не разглаживает морщины, а создает на коже небольшой отек - кожа натягивается, морщины исчезают. Постоянное употребление патчей только растягивает кожу.

Частое использование пилингов

Скрабы и пилинги постепенно истончают эпидермис, и приводят к таким неприятным последствиям как повышенная чувствительность кожи и купероз, а это совсем не добавляет молодости.

Нанесение ночной косметики перед сном

Ночные крема и сыворотки нужно наносить не перед самым сном, а за 2-3 часа перед отдыхом.

Как мы ранее писали, моментальная домашняя маска-лифтинг, которая заменит уколы красоты.