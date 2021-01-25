Ці шкідливі звички прискорюють старіння шкіри

З віком наша шкіра втрачає еластичність і на ній виявляються ознаки старіння. Але є і шкідливі звички, які прискорюють цей процес.

Про них розповів відомий косметолог Олексій Едемський, пише видання "Наша мама".

Зверніть увагу на ці дії з вашою шкірою, можливо, вони допоможуть вашій шкірі не так швидко в'янути.

Не потрібно дуже часто очищати шкіру

Використання жорстких очищувальних засобів, може давати ефект чистої свіжої шкіри, але в довгостроковій перспективі висушує її, так як руйнує природну захисну плівку.

Гідрогелеві патчі

Зараз цей продукт дуже популярний, але він дає короткочасний ефект. Він не розгладжує зморшки, а створює на шкірі невеликий набряк - шкіра натягується, зморшки зникають. Постійне вживання патчів тільки розтягує шкіру.

Часте використання пілінгів

Скраби і пілінги поступово стоншують епідерміс, і призводять до таких неприємних наслідків, як підвищена чутливість шкіри і купероз, а це зовсім не додає молодості.

Нанесення нічний косметики перед сном

Нічні креми і сироватки потрібно наносити не перед самим сном, а за 2-3 години перед відпочинком.

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