Вредит здоровью: Супрун рассказала о темной стороне альтруизма

Уляна Супрун считает, что у альтруизма есть темная сторона. Она проявляется в те моменты, когда забота о других и самопожертвование мешают человеку полноценно жить. Об этом эксперт информирует в соцсети Facebook.

Супрун рекомендует найти баланс: не жертвовать напостой своей жизнью ради комфорта других, но и не обходить стороной близких в трудные времена. Эксперт считает, что свои интересы, здоровье, психологическое состояние превыше всего.

Необходимо принять тот факт, что люди вокруг не беспомощны и вы не обязаны удовлетворять их потребности, делать за них работу и брать на себя ответственность.

Эмпатия - это не взятие на себя всех терзаний другого человека, а активная попытка принять и понять, что другой человек чувствует на данный момент.

"Просите о помощи. Не просто говорите "мне очень трудно, решите мои проблемы, разве вы не видите, что мне плохо", а лучше попросите о конкретном действии, поступке, разговоре. Близкие могут чувствовать себя растерянными и не знать, как вам помочь, особенно, когда речь идет о психических расстройствах. При этом уважайте личные границы других людей", - пишет Супрун.

Также Супрун отмечает, если вы очень емпатичный человек, не стоит распылять свои силы на спасение всего мира, поскольку ни к чему хорошему такая затея не приведет. "Помните, что забота о себе - это не стыдно и не эгоистично, и оно выходит за рамки посещений спа-салонов. Берегите себя", - подытожила экс-чиновница.