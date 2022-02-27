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При вражеском обстреле Гостомеля уничтожен АН-225 Мрия

Автор: Анна Шиканова

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом, уничтожен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 Мрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укроборонпром.

Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 Мрия. Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует более пяти лет. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

"Это был самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия". Россия, возможно, уничтожила нашу "Мрию". Но они никогда не смогут разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим!", - добавил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что следить за актуальными новостями о событиях в Украине можно в нашей онлайн-трансляции.

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