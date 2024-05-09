Врахуйте це перед покупкою квартири. Фінансист пояснила, як інвестувати у нерухомість
Нерухомість залишається однією із найкращих варіантів для інвестиції навіть під час війни. Але перед покупкою майна треба добре зважити багато факторів, аби вдало вкласти свої заощадження.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram.
На що зважати перед покупкою нерухомості
"Перед покупкою житлової нерухомості оцінюйте економічний розвиток регіону, що відбувається зараз, але ще важливіше - що буде далі за вашими прогнозами", - пояснює Рудевіч.
На які регіони забудовники ставлять зараз, можна подивитись на сервісі Лун. За даними на лютий 2024 рік майже 30% припадає на Київ та область, далі Львівська, Одеська, Франківська, Хмельницька і Тернопільська області.
"Якщо порівнювати за ціною 1 метра квадратного, то лідером є Львів. Там ціни дуже зросли під час війни. Якщо ви ризиковий інвестор, то шукайте недооцінені варіанти, можливо вам будуть цікаві ризикові інвестиції в Одесу, де ціни через небезпечну ситуацію впали", - каже фінансист.
Рудевіч радиь перед покупкою оцінити всі ризики й ухвалити власне рішення, адже жоден експерт не може точно сказати, що буде в майбутньому з нерухомістю.
Як аналізувати рух ціни на нерухомість
"Щоб оцінити, куди рухатиметься ціна далі, варто аналізувати рух наступних економічних показників, із якими пов'язана ціна за 1 метр квадратний. Це середня заробітна плата та ВВП. Якщо ці показники зростають, то ціна на нерухомість також росте вгору", - говорить експерт.
Для того, щоб зрозуміти, який потенціал у цієї нерухомості, можна порівняти вартість 1 метра квадратного у новобудовах європейських столиць.
Ціни на нерухомість (скриншот із відео)
Зараз ціни у Києві набагато нижчі за ціни у європейських столицях.
"Очікується, що після війни буде зростання цін на нерухомість. Але це стосується великих міст. Тому вибирайте великі міста із гарною інфраструктурою, великою кількістю пропозицій по роботі і враховуйте безпечність регіону", - радить Рудевіч.
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