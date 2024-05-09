Учтите это перед покупкой квартиры. Финансист объяснила, как инвестировать в недвижимость
Недвижимость остается одним из лучших вариантов для инвестиции даже во время войны. Но перед покупкой имущества нужно хорошо взвесить многие факторы, чтобы удачно вложить свои сбережения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram.
Что учитывать перед покупкой недвижимости
"Перед покупкой жилой недвижимости оценивайте происходящее сейчас экономическое развитие региона, но еще важнее - что будет дальше по вашим прогнозам", - объясняет Рудевич.
На какие регионы застройщики ставят сейчас, можно посмотреть на сервисе Лун. По данным на февраль 2024 года почти 30% приходится на Киев и область, далее Львовская, Одесская, Франковская, Хмельницкая и Тернопольская области.
"Если сравнивать по цене 1 метра квадратного, то лидером является Львов. Там цены очень выросли во время войны. Если вы рисковый инвестор, то ищите недооцененные варианты, возможно вам будут интересны рисковые инвестиции в Одессу, где цены из-за опасной ситуации упали", - говорит финансист.
Рудевич советует перед покупкой оценить все риски и принять собственное решение, ведь ни один эксперт не может точно сказать, что будет в будущем с недвижимостью.
Как анализировать движение цены на недвижимость
"Чтобы оценить, куда будет двигаться цена дальше, следует анализировать движение следующих экономических показателей, с которыми связана цена за 1 квадратный метр. Это - средняя заработная плата и ВВП. Если эти показатели растут, то цена на недвижимость также растет вверх", - говорит эксперт.
Для того чтобы понять, какой потенциал у этой недвижимости, можно сравнить стоимость 1 метра квадратного в новостройках европейских столиц.
Цены на недвижимость (скриншот с видео)
Сейчас цены в Киеве намного ниже, чем в европейских столицах.
"Ожидается, что после войны будет рост цен на недвижимость. Но это касается крупных городов. Поэтому выбирайте большие города с хорошей инфраструктурой, большим количеством предложений по работе и учитывайте безопасность региона", - советует Рудевич.
Читайте также о том, что финансист назвала самую большую ошибку при инвестировании в недвижимость.
Раньше мы писали о том, может ли квартирант отсудить недвижимость у владельца.