Враг думает, что они спецназовцы: как выглядят теробороновцы Ирпеня, положившие десятки десантников

"Про ирпенскую тероборону уже ходят легенды. И недаром. Говорят, что россияне считают их "спецназовцами, переодетыми бомжами", - говорится в сообщении.

По словам правозащитника, эти мужчины действительно остановили российских десантников, положив их на мосту несколько десятков. Имея при этом минимум средств.

"Это обычные местные мужики, которые в первые дни войны встали в ряды батальона, имея только собственное охотничье оружие. Большинство до сих пор не имеет амуниции и не слишком этим занимается. Главное, они имеют то, чего не имеет противник - естественное ощущение справедливости и правильности того, что они делают. Минимум пафоса, максимум эффективности", - добавил Реуцкий.

Фото: Теробороновцы Ирпеня (facebook.com/reutski)

Интересно, что часть из них вообще отказывается ехать на ротации. Не понимают, зачем ехать куда-то - их дом здесь, в Ирпене.

"И чтобы вы плохого не думали - с обеспечением, с оружием и боекомплектом сейчас проблем нет, враг подтвердит", - подытожил правозащитник.