Врачи выяснили, как по улыбке распознать приближение опасного недуга

Врачи говорят, что асимметрия лица - один из симптомов развивающегося инсульта. Например, у человека может быть чуть опущен один глаз или уголок рта.

Если вы подозреваете, что у человека может быть инсульт - попросите его улыбнуться.

Кроме того приступ может вызывать речевые нарушение, а также онемение рук. Если вовремя не оказать помощь, инсульт - летален. А чем быстрее вы поможете человеку, тем больше шансов у него восстановиться в будущем.

Медики говорят, что симптомы могут усиливаться на протяжении нескольких часов при наступлении инсульта.

Что нужно знать о симптомах инсульта?

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), признаками инсульта у мужчин и женщин являются:

внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела,

внезапное замешательство, проблемы с речью или трудности с пониманием речи,

внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах,

внезапные затруднения при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации,

внезапная сильная головная боль без известной причины.

Немедленно позвоните 103, если у вас или у кого-то еще есть какие-либо из этих симптомов.

Если вы думаете, что у кого-то может быть инсульт, действуйте быстро и выполните следующий простой тест: