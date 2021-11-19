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Врачи выяснили, как по улыбке распознать приближение опасного недуга

Автор: Светлана Мащенко

Улыбка может сигнализировать о приближении опасного недуга, который очень важно вовремя распознать и оказать помощь. Речь идет об инсульте - который является одной из самых частых причин смерти и инвалидизации населения.

Как понять по улыбке - что с человеком что-то не так, читайте ниже в нашем материале Styler.

Врачи говорят, что асимметрия лица - один из симптомов развивающегося инсульта. Например, у человека может быть чуть опущен один глаз или уголок рта.

Если вы подозреваете, что у человека может быть инсульт - попросите его улыбнуться.

Кроме того приступ может вызывать речевые нарушение, а также онемение рук. Если вовремя не оказать помощь, инсульт - летален. А чем быстрее вы поможете человеку, тем больше шансов у него восстановиться в будущем.

Медики говорят, что симптомы могут усиливаться на протяжении нескольких часов при наступлении инсульта.

Что нужно знать о симптомах инсульта?

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), признаками инсульта у мужчин и женщин являются:

  • внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела,
  • внезапное замешательство, проблемы с речью или трудности с пониманием речи,
  • внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах,
  • внезапные затруднения при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или нарушение координации,
  • внезапная сильная головная боль без известной причины.

Немедленно позвоните 103, если у вас или у кого-то еще есть какие-либо из этих симптомов.

Если вы думаете, что у кого-то может быть инсульт, действуйте быстро и выполните следующий простой тест:

  • Лицо: попросите человека улыбнуться. Одна сторона лица обвисает?
  • Руки: попросите человека поднять обе руки. Одна рука опускается вниз?
  • Речь: попросите человека повторить простую фразу. Речь невнятная или странная?
  • Время: если вы видите какой-либо из этих знаков, немедленно звоните в скорую.

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