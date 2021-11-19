Врачи выяснили, как по улыбке распознать приближение опасного недуга

Улыбка может сигнализировать о приближении опасного недуга, который очень важно вовремя распознать и оказать помощь. Речь идет об инсульте - который является одной из самых частых причин смерти и инвалидизации населения.
Как понять по улыбке - что с человеком что-то не так, читайте ниже в нашем материале Styler.
Врачи говорят, что асимметрия лица - один из симптомов развивающегося инсульта. Например, у человека может быть чуть опущен один глаз или уголок рта.
Если вы подозреваете, что у человека может быть инсульт - попросите его улыбнуться.
Кроме того приступ может вызывать речевые нарушение, а также онемение рук. Если вовремя не оказать помощь, инсульт - летален. А чем быстрее вы поможете человеку, тем больше шансов у него восстановиться в будущем.
Медики говорят, что симптомы могут усиливаться на протяжении нескольких часов при наступлении инсульта.
По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), признаками инсульта у мужчин и женщин являются:
Немедленно позвоните 103, если у вас или у кого-то еще есть какие-либо из этих симптомов.
Если вы думаете, что у кого-то может быть инсульт, действуйте быстро и выполните следующий простой тест:
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