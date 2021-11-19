Лікарі з'ясували, як по усмішці розпізнати наближення небезпечної недуги

Лікарі кажуть, що асиметрія обличчя - один із симптомів розвитку інсульту. Наприклад, у людини може бути трохи опущений одне око або куточок рота.

Якщо ви підозрюєте, що у людини може бути інсульт - попросіть її усміхнутися.

Крім того напад може викликати мовні порушення, а також оніміння рук. Якщо вчасно не надати допомогу, інсульт - летальний. А чим швидше ви допоможете людині, тим більше шансів у неї відновитися в майбутньому.

Медики кажуть, що симптоми можуть посилюватися протягом декількох годин при настанні інсульту.

Що потрібно знати про симптоми інсульту?

За інформацією Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC), ознаками інсульту у чоловіків і жінок є:

раптове оніміння або слабкість в обличчі, руці або нозі, особливо на одній стороні тіла,

раптове збентеження, проблеми з промовлянням, або труднощі з розумінням мови,

раптове порушення зору в одному або обох очах,

раптові труднощі при ходьбі, запаморочення, втрата рівноваги або порушення координації,

раптовий сильний головний біль без відомої причини.

Негайно зателефонуйте 103, якщо у вас або у когось ще є будь-які з цих симптомів.

Якщо ви думаєте, що у когось може бути інсульт, дійте швидко і виконайте наступний простий тест: