Лікарі з'ясували, як по усмішці розпізнати наближення небезпечної недуги

Усмішка може сигналізувати про наближення небезпечної недуги, яку дуже важливо вчасно розпізнати і надати допомогу. Йдеться про інсульт - який є однією з найчастіших причин смерті та інвалідизації населення.
Як зрозуміти по усмішці - що з людиною щось не так, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Лікарі кажуть, що асиметрія обличчя - один із симптомів розвитку інсульту. Наприклад, у людини може бути трохи опущений одне око або куточок рота.
Якщо ви підозрюєте, що у людини може бути інсульт - попросіть її усміхнутися.
Крім того напад може викликати мовні порушення, а також оніміння рук. Якщо вчасно не надати допомогу, інсульт - летальний. А чим швидше ви допоможете людині, тим більше шансів у неї відновитися в майбутньому.
Медики кажуть, що симптоми можуть посилюватися протягом декількох годин при настанні інсульту.
За інформацією Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC), ознаками інсульту у чоловіків і жінок є:
Негайно зателефонуйте 103, якщо у вас або у когось ще є будь-які з цих симптомів.
Якщо ви думаєте, що у когось може бути інсульт, дійте швидко і виконайте наступний простий тест:
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