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Врачи назвали ранние признаки рака кожи: не пропустите!

Новина українською → Понедельник 19 апреля 2021 09:30
Врачи назвали ранние признаки рака кожи: не пропустите! Фото: Врачи назвали ранние признаки рака кожи (freepik.com/kuprevich)
Автор: Светлана Мащенко

Рак кожи является одним из самых распространенных видов онкологии. Сюда входят базалиома, плоскоклеточный рак и меланома. В нашей статье мы расскажем о самом "злом" виде опухолей - меланоме. Главным фактором, провоцирующим ее, являются солнечные лучи. Как распознать и вовремя начать лечение меланомы - читайте далее.

Об этом пишет lenta.ua.

Меланома может развиваться из родинки, которая при этом начинает расти вширь, появляются размытые края. Она может возвышаться над поверхностью, темнеет или светлеет, смена цвета может проявиться в виде пятен. Но может развиваться меланома и просто на коже.

Это заболевание очень важно диагностировать на ранней стадии, чтобы предотвратить катастрофу. Врачи советуют обращать внимание на состояние кожного покрова и родинок.

Нехорошим признаком является появление новых родимых пятен во взрослом возрасте - обязательно следите за их состоянием. Насторожить должны большой размер родинки, неровные край, нестандартный цвет. А если на пятне появилась корка или кровь, следует срочно пройти медицинское обследование.

Медики обозначили пять критериев "плохих" изменений родинки:

  • меняется форма,
  • возникает асимметрия,
  • края становятся неровными,
  • меняется цвет - к коричневому или черному добавляется еще белый или синий,
  • родинка увеличивается до 6 миллиметров в диаметре и больше, и продолжает видоизменяться.

Врачи говорят, что главным фактором риска является длительное воздействие солнечных лучей на кожу. Кроме того следует избежать частого воздействия высоких температур, систематического повреждения кожи (не расцарапывать, не сдирать родинки), а также отказаться от вредных привычек.

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