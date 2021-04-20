Врачи рассказали, какие болезни можно "прочесть" на лице
Врачи рассказали про болезни, которые можно "прочесть" на лице. Медики считают, что внешний вид человека может красноречиво отражать состояние здоровья и предупреждать о возможных осложнениях.
Об этом пишет lenta.ua.
Выраженный синий кончик носа или носогубного треугольника
Если кончик носа и носогубный треугольник имеют выраженный синий оттенок, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Врачи советуют обратить внимания на такие изменения, которые могут свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности.
Желтая кожа
Если кожа на лице имеет отчетливый желтоватый оттенок, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с печенью или желчным пузырем. Также желтизна говорит о падении уровня гемоглобина.
Глаза навыкате, часто потеющий лоб
Такие изменения в глазах могут рассказать о заболевании щитовидной железы. Об этом же свидетельствует пот, выступающий на лбу из-за повышенной тревожности.
Крупные уши или челюсть
Такие изменения пропорций могут говорить о акромегалии или гигантизме. Акромегалия возникает обычно после завершения роста организма, развивается постепенно, длится много лет.
Врачи добавили, что по глазам может быть видно, есть ли отложение железа, холестериновые бляшки. А на языке отражаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Ранее дерматологи рассказали также, какую вещь нужно убрать из ванной комнаты, чтобы улучшить состояние кожи и избежать болезней.
Также врачи-онкологи перечислили ранние признаки рака кожи, которые крайне важно вовремя заметить.