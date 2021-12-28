Врачи выяснили, какие цитрусовые самые полезные

Врачи назвали самый полезный фрукт из цитрусовых. Им оказался помело. Он немного напоминает апельсин и грейпфрут, но обладает более выраженным вкусом. Сезон этого плода - февраль. Поэтому советуем лакомиться этим продуктом именно в это время.
Про все бонусы этого фрукта читайте в нашем материале.
Помело помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, снижает давление, уменьшает риск образования тромбов, что делает этот фрукт крайне полезным для диабетиков и людей с сердечно – сосудистыми заболеваниями. Помело полезно при запорах. Благодаря повышенному содержанию клетчатки улучшается процесс пищеварения.
В этом фрукте много витамина С, поэтому его необходимо есть в зимний период, чтобы бороться с вирусами.
Если сравнивать помело и грейпфрут, то в помело практически в полтора раза больше аскорбиновой кислоты. Также в нем намного больше клетчатки и калия. Помело полезно для сердечной и сосудистой систем. Фрукт снижает давление и холестерин.
В этом фрукте осень мало калорий (40 калорий на 100 граммов), поэтому он показан худеющим.
Не рекомендуется вводить в рацион цитрус в период обострения язвы, при повышенной кислотности желудка, колите, панкреатите, холецистите. Его вредно употреблять при гепатите и нефрите.
Как мы ранее писали, названа самая опасная новогодняя закуска.