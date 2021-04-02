Врачи высказались за введение полного локдауна в Украине: "больные лежат, как на поле боя"

Украина без локдауна не справится

Заслуженный врач Украины считает, что вводить жесткий локдаун в Украине необходимо. Она отметила, что закрывать нужно все – школы, ВУЗы, всех по возможности переводить на удаленную работу.

"Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся. Причем ввести его нужно грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн и школы тоже — это один из питомников инфекционных заболеваний... Наше образование страдает с 90-х годов и ничего за год не случится, а то что сейчас творится в клиниках — уму не поддается, это Бородино", - сказала Голубовская.

Она добавила, что работу транспорта останавливать не нужно, но все, кто может остаться дома – должны остаться дома.

"Нам надо сейчас всем пережить этот период. И если сейчас грамотно наложить ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены, будет ухудшаться состояние тех, кто сейчас только заболел. И другого нам не дано. Но транспорт нужно оставить работать. Конечно, все, кто может остаться дома, должны остаться дома. Сейчас есть возможность организовать доставку продуктов. Школы закрыть, вузы. На месяц нужно оставить работать только медицинский персонал...", - объяснила инфекционист.

Ситуация в больницах уже катастрофическая

По ее словам, в больницах ситуация уже критическая.

"У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые... Это кошмар. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание", - добавила медик.

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Она возмутилась, что в красных зонах забит транспорт, а люди позволяют себе стоять в очередях.

"Метро, конечно, не должно быть забитым. И действительно вопрос: куда эти люди все едут? А для этого проверять нужно. Локдаун, так локдаун. А у нас в торговом центре закрыли места продажи носков, и люди стоят в безумных очередях за какой-то пищей — это неправильно", - считает Голубовская.

В больницах люди просто кричат о помощи и в новых отделениях катастрофически не хватает кислорода.

"Я видела, что в клиниках. А сейчас люди кричат о помощи. Просят найти хоть что-то. Кислородный концентратор купить нельзя. А мы не можем найти, потому что нет просто ничего. У больных нет персонала — открылись отделения, где кислород проведен, а нет ни санитарок, ни сестер — вообще никого", - рассказала инфекционист.

Локдаун нужно ввести на 3-4 недели

Поддерживает введение жесткого карантина на 3-4 недели и преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно быть постепенное восстановление работы общественных мест", - считает специалист.

Он добавил, что вероятно придется вводить такие локдауны и в будущем, с определенной регулярностью.