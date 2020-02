Врачи спасти не смогли: в США погиб известный рэпер

В Лос-Анджелесе, США, вооруженные грабители напали на дом известного рэпера Pop Smoke. Инцидент произошел утром в среду, 19 февраля. Соседи услышали звуки выстрелов и сообщили в полицию.

Трагедия произошла около 7 часов утра. Соседи Башара Барака Джексона, более известного под псевдонимом Pop Smoke, услышали выстрелы, а потом увидели двух мужчин, которые выбегали из дома музыканта. Они вызвали полицию и скорую помощь.

Как сообщили в полиции, в дом рэпера в Беверли-Хиллз ворвались двое мужчин в маске. Они совершили несколько выстрелов и скрылись с места преступления. Pop Smoke получил смертельные ранения. Его доставили в больницу, но спасти медики музыканта уже не смогли.

Pop Smoke – 20-летний рэпер Башар Барака Джексон. Он родился 20-июля в Бруклине, Нью-Йорк. Карьеру музыканта начал два года назад и очень быстро стал популярен. В 2019 году он выпустил трек Welcome to the Party с Ники Минаж, который стал хитом и принес молодому рэперу славу.

Pop Smoke выступал с Jack Boys и Трэвисом Скотом. Самые популярные хиты – Mpr, Flexin, Dior. За свою непродолжительную карьеру рэпер выпустил два альбома и около десяти синглов.

POP SMOKE - WELCOME TO THE PARTY