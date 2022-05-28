Врачи спасли 12-летнюю украинку с нервной анорексией: весила 16,5 кг и впала в кому

12-летняя девочка из Яворовского района под Львовом, которая страдала от анорексии, впала в кому и попала в реанимацию. Врачи спасли подростка, которая на нервной почве похудела до 16,5 кг, критически истощив свой организм.

Об этом передали в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре на странице в Facebook .

По словам мамы девочки Светланы, Вероника "просто таяла на глазах", и женщина не знала, что делать, чтобы помочь дочери.

Отмечается, что девочка весила 35 кг и была вполне здорова, когда внезапно стала отказываться от еды и очень похудела. Вероника рассказывала, что решила похудеть еще зимой в прошлом году, так как чувствовала себя некомфортно, потому что весила на 2 кг больше, чем ее 13-летний брат. К тому же одна из подруг однажды в разговоре заметила, что та якобы поправилась.

И вот, уже при весе 16,5 кг, когда организм уже был достаточно истощен, подросток пытался похудеть еще больше.

Девочку госпитализировали на "скорой" в декабре прошлого года. Мама вспоминает, что в тот день Вероника неожиданно заснула и долго не просыпалась. Ее организм не реагировал ни на какие раздражители.

"Ребенок попал к нам в состоянии гипогликемической комы. В реанимации Вероника провела 4 дня. А потом еще более 2 месяцев в педиатрическом отделении нашей больницы, где получала специализированную помощь целой команды специалистов - реаниматолога, диетолога, кардиолога, психиатра и психолога", - рассказала врач-педиатр ЗУСДМЦ Марьяна Стегницкая.

Вероника уже поправилась, и сейчас ходит на плановые обследования в медцентр (фото: facebook.com/zusdmc)

Анорексия - распространенная проблема у подростков

Пациентке был поставлен диагноз нервная анорексия. Эту болезнь часто "не воспринимают всерьез", так как девочки нередко сидят на разных диетах.

По словам Стегницкой, анорексия является очень распространенной проблемой не только у девочек, но и у проблем. Обычно - у подростков 11-14 лет.

"На самом деле анорексия очень опасна и требует длительной терапии. Только сейчас, после длительного лечения, мама девочки Светлана может вздохнуть с облегчением: к дочери вернулся аппетит, она снова начала есть, и самое главное - ей нравится вид в зеркале", - рассказали в медицинском центре.

С начала полномасштабной войны РФ против нашей страны Вероника еще и стала волонтером - в своем селе на Яворовщине она выпекает сладости для украинских военных. К врачам на осмотры девочка также приезжает с собственной выпечкой.

Вероника выпекает для бойцов ВСУ сладости (фото: facebook.com/zusdmc)

Последствия анорексии

Отказ от пищи и резкое похудение спровоцировало сильную депрессию у подростка. Вероника часто плакала, нервничала, чувствовала себя подавленной. Кожа у нее стала очень тоненькой и часто трещала, волосы выпадали, а еще появилась сильная слабость.

Ко всем проблемам добавился еще и обостривший психологические проблемы.

К чему привела анорексия у девочки-подростка (фото: facebook.com/zusdmc)

Врачи рассказывают, что количество обращений по поводу расстройств пищевого поведения ежегодно растет. Всего с начала 2022 года в ЗУСДМЦ было выявлено почти 30 новых случаев нервной анорексии. Около половины из них нуждаются в стационарном лечении - от 2 недель до 2 месяцев.

Осложнениями болезни могут быть остеопороз, бесплодие, депрессивный синдром, сердечная недостаточность, проблемы в ЖКТ и прочее.