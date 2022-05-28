Лікарі врятували 12-річну українку з нервовою анорексією: важила 16,5 кг і впала в кому

12-річна дівчинка з Яворівського району під Львовом, яка страждала від анорексії, впала в кому і потрапила до реанімації. Лікарі врятували підлітка, яка на нервовому ґрунті схудла до 16,5 кг, критично виснаживши свій організм.

Про це передали в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі на сторінці в Facebook .

За словами мами дівчинки Світлани, Вероніка "просто танула на очах", і жінка не знала, що робити, щоб допомогти дочці.

Зазначається, що дівчинка важила 35 кг і була цілком здорова, коли раптово стала відмовлятися від їжі й дуже схудла. Вероніка розповідала, що вирішила схуднути ще взимку торік, позаяк відчувала себе некомфортно, тому що важила на 2 кг більше, ніж її 13-річний брат. До того ж одна з подруг одного разу в розмові помітила, що та нібито погладшала.

І ось, вже при вазі 16,5 кг, коли організм вже був досить виснажений, підліток намагався схуднути ще більше.

Дівчинку госпіталізували на "швидкій" в грудні минулого року. Мама згадує, що в той день Вероніка несподівано заснула і довго не прокидалася. Її організм не реагував ні на які подразники.

"Дитина потрапила до нас у стані гіпоглікемічної коми. У реанімації Вероніка провела 4 дні. А згодом ще понад два місяці у педіатричному відділенні нашої лікарні, де отримувала спеціалізовану допомогу цілої команди фахівців – реаніматолога, дієтолога, кардіолога, психіатра і психолога", - розповіла лікар-педіатр ЗУСДМЦ Мар'яна Стегніцька.

Вероніка вже поправилася, і зараз ходить на планові обстеження в медцентр (фото: facebook.com/zusdmc)

Анорексія - поширена проблема у підлітків

Пацієнтці був поставлений діагноз нервова анорексія. Цю хворобу часто "не сприймають всерйоз", оскільки дівчатка нерідко сидять на різних дієтах.

За словами Стегніцької, анорексія є дуже поширеною проблемою не тільки у дівчаток, але й у проблем. Зазвичай - у підлітків 11-14 років.

"Насправді анорексія дуже небезпечна і потребує довготривалої терапії. Лише зараз, після тривалого лікування, мама дівчинки Світлана може зітхнути з полегшенням: до доньки повернувся апетит, вона знову почала їсти, і найголовніше - їй подобається вигляд у дзеркалі", - розповіли в медичному центрі.

З початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни Вероніка ще й стала волонтеркою - у своєму селі на Яворівщині вона випікає солодощі для українських військових. До лікарів на огляди дівчинка також приїжджає з власною випічкою.

Вероніка випікає для бійців ЗСУ солодощі (фото: facebook.com/zusdmc)

Наслідки анорексії

Відмова від їжі та різке схуднення спровокувало сильну депресію у підлітка. Вероніка часто плакала, нервувала, відчувала себе пригніченою. Шкіра у неї стала дуже тоненькою і часто тріщала, волосся випадало, а ще з'явилася сильна слабкість.

До всіх проблем додався ще й загострив психологічні проблеми.

До чого призвела анорексія у дівчинки-підлітка (фото: facebook.com/zusdmc)

Лікарі розповідають, що кількість звернень щодо розладів харчової поведінки щороку зростає. Загалом від початку 2022 року у ЗУСДМЦ виявили майже 30 нових випадків нервової анорексії. Близько половини з них потребують стаціонарного лікування - від 2 тижнів до 2 місяців.

Ускладненнями хвороби можуть бути остеопороз, безпліддя, депресивний синдром, серцева недостатність, проблеми у ШКТ тощо