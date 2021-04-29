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В Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии: школьница пыталась похудеть

Новина українською → Одесса, Четверг 29 апреля 2021 22:48
В Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии: школьница пыталась похудеть Коллаж РБК-Украина: от анорексии умерла школьница в Одессе
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в больнице умерла 12-летняя девочка от сильнейшего истощения. Школьницу госпитализировали в медучреждение накануне, и врачи диагностировали у подростка анорексию.

Об этом 29 апреля передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Предварительно было установлено, что девочка хотела похудеть, не щадя свой организм, чем довела его до критического состояния. Это и стало причиной трагедии.

Почему родители не вмешались в ситуацию, не повлияли на ребенка и допустили крайнее истощение - пока остается загадкой.

Отмечается, что девочка жила в полноценной семье, которая характеризовалась положительно.

После гибели школьницы правоохранители начали расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Нужно сказать, что это не первый случай подобной смертельной диеты, когда желание молодых женщин, девушек и подростков приводят к страшному финалу.

Так, прошлым летом в городе Каменка под Черкассами анорексия убила 27-летнюю девушку, которая была госпитализирована с весом менее 30 кг, и врачи оказались не в силах ее спасти.

Перед этим в Ивано-Франковской области скончалась 18-летняя студентка, которая увлеклась новой диетой и заработала анорексию.

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