В Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии: школьница пыталась похудеть
В Одессе в больнице умерла 12-летняя девочка от сильнейшего истощения. Школьницу госпитализировали в медучреждение накануне, и врачи диагностировали у подростка анорексию.
Об этом 29 апреля передали в пресс-службе полиции Одесской области.
Предварительно было установлено, что девочка хотела похудеть, не щадя свой организм, чем довела его до критического состояния. Это и стало причиной трагедии.
Почему родители не вмешались в ситуацию, не повлияли на ребенка и допустили крайнее истощение - пока остается загадкой.
Отмечается, что девочка жила в полноценной семье, которая характеризовалась положительно.
После гибели школьницы правоохранители начали расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.
Нужно сказать, что это не первый случай подобной смертельной диеты, когда желание молодых женщин, девушек и подростков приводят к страшному финалу.
Так, прошлым летом в городе Каменка под Черкассами анорексия убила 27-летнюю девушку, которая была госпитализирована с весом менее 30 кг, и врачи оказались не в силах ее спасти.
Перед этим в Ивано-Франковской области скончалась 18-летняя студентка, которая увлеклась новой диетой и заработала анорексию.