Врачи сбежали от украинца, который недавно вернулся из-за границы

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 73 человек, многие из которых "привезли" его из-за границы. Один из украинцев, вернувшийся из Великобритании, рассказал, что от него сбежали врачи, когда он пожаловался на подозрительные симптомы и рассказал, что был за границей. Что рассказал пациент, и что об этом думают "беглые медики" - в материале Styler.

По словам Андрея Марунчака (так зовут пациента), он приехал в Украину 10 марта через Утрехт (Нидерланды), а в самолете общался с гражданкой Италии. 13 марта он пришел в районную больницу Галича (Ивано-Франковская область) и пожаловался на боль в груди и ухудшение самочувствия, пишет ТСН.

Медики, по словам Андрея, услышав о его симптомах и недавней поездке за границу, попросту убежали. Но в медучреждении утверждают, что такого не было, и мужчине помощь они оказали.

Андрей говорит, что в пятницу в поликлинике никого не было, поэтому он спустился в отдел скорой помощи и постучал в один из кабинетов. Врач узнав о симптомах, спросил, откуда мужчина приехал, на что тот ответил, что из Европы.

"Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать", - рассказывает мужчина.

Мужчина побежал задыхаясь за врачом, но тот продолжал бежать и говорить, что это работа семейного врача.

После этого врач "скорой" все же отвел Андрея в приемную, но там ответили, что "работу семейного врача выполнять не собираются".

"Единственная врач согласилась сделать флюорографии. Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, повыбегал... Она решила сделать мне кардиограмму, а в помещение приемной тем временем продолжили приходить другие люди. Впоследствии уже померили температуру, она оказалась повышенной - 37,5", - рассказал Андрей.

После чего к нему вызвали бригаду с Ивано-Франковской инфекционной больницы. Эти медики оказались более квалифицированными, они поместили его в медучреждение, где только 17 марта пришли результаты анализов. Как оказалось, у него грипп А, но не коронавирус.

Директор Галицкой больницы признает, что его подопечные, возможно, не были готовы психологически, но уверяет, что помощь оказывали в соответствии с инструкцией.

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