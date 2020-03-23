Лікарі втекли від українця, який нещодавно повернувся з-за кордону

Коронавірус в Україні діагностували вже у 73 осіб, багато з яких "привезли" його з-за кордону. Один з українців, який повернувся з Великобританії, розповів, що від нього втекли лікарі, коли він поскаржився на підозрілі симптоми і розповів, що був за кордоном. Що розповів пацієнт, і що про це думають "медики-втікачі" - в матеріалі Styler.

За словами Андрія Марунчака (так звуть пацієнта), він приїхав в Україну 10 березня через Утрехт (Нідерланди), а в літаку спілкувався з громадянкою Італії. 13 березня він прийшов в районну лікарню Галича (Івано-Франківська область) і поскаржився на біль в грудях і погіршення самопочуття, пише ТСН.

Медики, за словами Андрія, почувши про його симптоми й недавню поїздку за кордон, просто втекли. Але в медустанові стверджують, що такого не було, і чоловікові допомогу вони надали.

Андрій каже, що в п'ятницю в поліклініці нікого не було, тож він спустився у відділ швидкої допомоги і постукав в один з кабінетів. Лікар дізнавшись про симптоми, запитав, звідки чоловік приїхав, на що той відповів, що з Європи.

"Почувши це, працівники зачинили двері зсередини, а лікар, який вийшов, почав від мене тікати", - розповідає чоловік.

Чоловік побіг, задихаючись, за лікарем, але той продовжував бігти і говорити, що це робота сімейного лікаря.

Після цього лікар "швидкої" все ж відвів Андрія в приймальню, але там відповіли, що "роботу сімейного лікаря виконувати не збираються".

"Єдина лікар погодилася зробити флюорографію. Однак в приймальному, почувши, що я прилетів з Європи, весь медперсонал, крім однієї медсестри, повибігав... Вона вирішила зробити мені кардіограму, а в приміщення приймальні тим часом продовжили приходити інші люди. Згодом вже поміряли температуру, вона виявилася підвищеною - 37,5", - розповів Андрій.

Після чого до нього викликали бригаду з Івано-Франківської інфекційної лікарні. Ці медики виявилися більш кваліфікованими, вони помістили його в медустанову, де тільки 17 березня прийшли результати аналізів. Як виявилося, у нього грип А, але не коронавірус.

Директор Галицької лікарні визнає, що його підопічні, можливо, не були готові психологічно, але запевняє, що надавали допомогу відповідно до інструкції.

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