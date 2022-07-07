UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врачи развенчали один из мифов про щитовидку и запрет загорать на солнце

Фото: Вредно ли для щитовидки загорать на солнце (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Часто говорят, что при проблемах со щитовидной железой нельзя загорать или вообще вредно находиться на солнце. Вроде бы, если есть узлы, то они могут стать злокачественными. А после удаления щитовидной железы из-за рака, на солнце вообще находиться нельзя.

Можно ли загорать (находиться на солнце), если есть проблемы со щитовидной железой рассказали врачи на странице "Медичний центр Доказові".

Запомните, само солнце невредно для щитовидной железы.

Но есть здоровые рекомендации по пребыванию на солнце. И это важно для всех людей, независимо от того, есть проблемы со щитовидной железой или нет.

Правила загара на солнце

  • Загорать можно утром примерно до 10.00-11.00 или вечером после 15.00-16.00.
  • Использовать солнцезащитный крем, зонтик, шляпу, очки. Проверяйте УФ индекс в интернете или смартфоне.
  • Не находиться под открытыми лучами с 10.00-11.00 до 15.00-16.00 (не только на пляже, на огороде или на прогулке в городе тоже). Это время может отличаться. Это зависит от местности, погоды, температуры на улице.
  • Пейте больше воды, принимайте прохладный душ после пляжа или прогулки.

Если выполнять эти рекомендации, состояние щитовидки не ухудшится. Также состояние вашей кожи не ухудшиться и вы не получите тепловой удар.

Кому все же опасно находиться на солнце

Очень опасно и вредно находиться на солнце в жару людям с некомпенсированным гипертиреозом (болезнью Грейвса).

Все остальные люди с заболеванием щитовидной железы должны соблюдать адекватные правила пребывания на солнце, равно как и люди без заболеваний щитовидной железы.

Как мы ранее писали, врач рассказала, что выпадение волос может свидетельствовать о проблемах со щитовидкой.

Также мы писали, что врач рассказала, как заподозрить нехватку йода в организме.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи