Лікарі розвінчали один з міфів про щитовидку і заборону засмагати на сонці

Запам'ятайте, саме сонце нешкідливо для щитовидної залози.

Але є здорові рекомендації щодо перебування на сонці. І це важливо для всіх людей, незалежно від того, є проблеми зі щитовидною залозою чи ні.

Правила засмаги на сонці

Засмагати можна вранці приблизно до 10.00-11.00 або ввечері після 15.00-16.00.

Використовувати сонцезахисний крем, парасольку, капелюх, окуляри. Перевіряйте УФ індекс в інтернеті або смартфоні.

Не перебувати під відкритими променями з 10.00-11.00 до 15.00-16.00 (не тільки на пляжі, на городі або на прогулянці в місті теж). Цей час може відрізнятися. Це залежить від місцевості, погоди, температури на вулиці.

Пийте більше води, приймайте прохолодний душ після пляжу або прогулянки.

Якщо виконувати ці рекомендації, стан щитовидки не погіршиться. Також стан вашої шкіри не погіршитися і ви не отримаєте тепловий удар.

Кому все ж небезпечно перебувати на сонці

Дуже небезпечно і шкідливо перебувати на сонці в спеку людям з некомпенсованим гіпертиреозом (хворобою Грейвса).

Всі інші люди із захворюванням щитовидної залози повинні дотримуватися адекватних правил перебування на сонці, так само як і люди без захворювань щитовидної залози.