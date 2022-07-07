Лікарі розвінчали один з міфів про щитовидку і заборону засмагати на сонці

Часто кажуть, що при проблемах зі щитовидною залозою не можна засмагати або взагалі шкідливо перебувати на сонці. Начебто, якщо є вузли, то вони можуть стати злоякісними. А після видалення щитовидної залози через рак, на сонці взагалі перебувати не можна.
Чи можна засмагати (перебувати на сонці), якщо є проблеми зі щитовидною залозою розповіли лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові".
Запам'ятайте, саме сонце нешкідливо для щитовидної залози.
Але є здорові рекомендації щодо перебування на сонці. І це важливо для всіх людей, незалежно від того, є проблеми зі щитовидною залозою чи ні.
Якщо виконувати ці рекомендації, стан щитовидки не погіршиться. Також стан вашої шкіри не погіршитися і ви не отримаєте тепловий удар.
Дуже небезпечно і шкідливо перебувати на сонці в спеку людям з некомпенсованим гіпертиреозом (хворобою Грейвса).
Всі інші люди із захворюванням щитовидної залози повинні дотримуватися адекватних правил перебування на сонці, так само як і люди без захворювань щитовидної залози.
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