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Лікарі розвінчали один з міфів про щитовидку і заборону засмагати на сонці

Фото: чи шкідливо для щитовидки засмагати на сонці (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Часто кажуть, що при проблемах зі щитовидною залозою не можна засмагати або взагалі шкідливо перебувати на сонці. Начебто, якщо є вузли, то вони можуть стати злоякісними. А після видалення щитовидної залози через рак, на сонці взагалі перебувати не можна.

Чи можна засмагати (перебувати на сонці), якщо є проблеми зі щитовидною залозою розповіли лікарі на сторінці "Медичний центр Доказові".

Запам'ятайте, саме сонце нешкідливо для щитовидної залози.

Але є здорові рекомендації щодо перебування на сонці. І це важливо для всіх людей, незалежно від того, є проблеми зі щитовидною залозою чи ні.

Правила засмаги на сонці

  • Засмагати можна вранці приблизно до 10.00-11.00 або ввечері після 15.00-16.00.
  • Використовувати сонцезахисний крем, парасольку, капелюх, окуляри. Перевіряйте УФ індекс в інтернеті або смартфоні.
  • Не перебувати під відкритими променями з 10.00-11.00 до 15.00-16.00 (не тільки на пляжі, на городі або на прогулянці в місті теж). Цей час може відрізнятися. Це залежить від місцевості, погоди, температури на вулиці.
  • Пийте більше води, приймайте прохолодний душ після пляжу або прогулянки.

Якщо виконувати ці рекомендації, стан щитовидки не погіршиться. Також стан вашої шкіри не погіршитися і ви не отримаєте тепловий удар.

Кому все ж небезпечно перебувати на сонці

Дуже небезпечно і шкідливо перебувати на сонці в спеку людям з некомпенсованим гіпертиреозом (хворобою Грейвса).

Всі інші люди із захворюванням щитовидної залози повинні дотримуватися адекватних правил перебування на сонці, так само як і люди без захворювань щитовидної залози.

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