Врачи развенчали миф о трендовом и популярном БАДе: "не нужно есть старый добрый, рыбий жир"

Специалисты основываются на новых исследованиях, опубликованных в таких изданиях: Cochrane Library. National Institute for Health Research, SACN и других.

Для чего жирные кислоты назначались ранее

Ранее прием "Омег" с разными буквами рекомендовали для снижения риска инфаркта, инсульта, аритмии, рака и некоторых других проблем со здоровьем. Однако, были проведены новые исследования с лучшим дизайном, и в итоге не получено надежных данных о том, что прием этих БАДОв влияет на риск смерти хоть от чего-то.

"В целом, добавление Омега-3 ПНЖК не было связано со снижением риска смерти по любой причине ни в относительных, ни в абсолютных цифрах. Как в результате “внезапной сердечной смерти”, так и от инфаркта миокарда или инсульта, так и вообще любой скоропостижной смерти", - цитируют врачи данные исследований.

Британия, которая ранее рекомендовала назначение “Омег” при некоторых проблемах со здоровьем, изменила свои рекомендации.

Почему больше не должны назначаться Омега-3 жирные кислоты?

Хотя мы знаем, что Омега-3 жирные кислоты в нашем рационе имеют преимущества, большинству людей не рекомендуется принимать Омега-3 жирные кислоты в качестве прописанных добавок или лекарств.

Нет никаких доказательств того, что добавки или лекарства с Омега-3 жирными кислотами помогают предотвратить сердечные заболевания.

Также нет убедительных доказательств того, что добавки с Омега-3 жирными кислотами помогают при других состояниях, таких как аутизм или рассеянный склероз.

Кому не стоит принимать точно жирные кислоты

Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) заявляет, что:

Добавки Омега-3 жирных кислот или лекарства не следует предлагать: