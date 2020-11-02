Врачи разрушили самые известные мифы о гриппе: перестаньте в них верить!

Врачи рассказали про самые главные мифы о гриппе. Ведь в добавок к коронавирусу сезон этой не менее опасной инфекции в Украине в самом разгаре.

Поэтому медики настоятельно просят понимать, какие факты о гриппе являются правдивыми, а какие - нет. Об этом пишет rgazeta.

Миф №1 Грипп вызван холодной погодой

Грипп связан с холодным временем года не потому, что мы перемерзаем и болеем. В первую очередь, так происходит потому что мы чаще находимся в замкнутых помещениях среди других людей и меньше бываем на свежем воздухе.

Миф № 2 Грипп - простуда, но более сильная

Не каждое респираторное заболевание - это грипп. Хотя у гриппа и простуды могут быть схожие симптомы, они вызываются разными вирусами. Но если от простуды вы чувствуете себя плохо, то грипп может вызывать ощущение, будто вас сбил поезд. К тому же простуда редко приводит к опасным осложнениям, тогда как тяжелый случай гриппа может вызвать серьезные инфекции.

Миф № 3 Антибиотики помогут вылечить грипп

Грипп - вирусная инфекция. Антибиотики лечат только бактериальные инфекции, например, ангину или инфекции мочевыводящих путей. Действительно, иногда осложнения от гриппа, такие как пневмония, лечат антибиотиками, а сам грипп - нет.

Миф №4 Вам не нужна вакцина от гриппа, если вы редко болеете

Грипп очень заразен, и даже здоровые люди заражаются им. А вот вакцинация от гриппа - самое лучшее средство, чтобы предотвратить болезнь. Врачи рекомендуют каждый год делать прививку от гриппа, а в разгар пандемии COVID-19 это еще более важно.

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