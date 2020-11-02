Лікарі зруйнували найвідоміші міфи про грип: перестаньте в них вірити!

Лікарі розповіли, що деякі "факти" про грип насправді не так правдиві
Лікарі розповіли про головні міфи про грип. Адже в добавок до коронавірусу сезон цієї не менш небезпечної інфекції в Україні в самому розпалі.
Тому медики настійно просять розуміти, які факти про грип є правдивими, а які - ні. Про це пише rgazeta.
Грип пов'язаний з холодною порою року не тому, що ми перемерзаємо і хворіємо. В першу чергу, так відбувається тому що ми частіше знаходимося в замкнутих приміщеннях серед інших людей і менше буваємо на свіжому повітрі.
Не кожне респіраторне захворювання - це грип. Хоча у грипу та застуди можуть бути схожі симптоми, вони викликаються різними вірусами. Але якщо від застуди ви відчуваєте себе погано, то грип може викликати відчуття, ніби вас збив поїзд. До того ж застуда рідко призводить до небезпечних ускладнень, тоді як важкий випадок грипу може викликати серйозні інфекції.
Грип - вірусна інфекція. Антибіотики лікують тільки бактеріальні інфекції, наприклад, ангіну або інфекції сечовивідних шляхів. Дійсно, іноді ускладнення від грипу, такі як пневмонія, лікують антибіотиками, а сам грип - ні.
Грип дуже заразний, і навіть здорові люди заражаються ним. А ось вакцинація від грипу - найкращий засіб, щоб запобігти хворобі. Лікарі рекомендують кожен рік робити щеплення від грипу, а в розпал пандемії COVID-19 це ще більш важливо.
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