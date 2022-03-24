Лікарі розповіли, як захиститися від брудного повітря через пожежі від обстрілів окупантами

Через бомбування українських міст та селищ виникають пожежі , в тому числі лісові, які підвищують рівень забрудненості повітря.

Хто у зоні ризику через брудне повітря

Люди з хронічними респіраторними хворобами: астма, бронхіт або емфізема. У них забруднене повітря може погіршити стан та сприяти появі труднощів з диханням, наприклад, більшій кількості нападів.

Люди з серцево-судинними хворобами через вплив диму і брудного повітря ризикують мати біль у грудях, порушення серцебиття, підвищення тиску.

Люди з цукровим діабетом. У них вплив диму може дещо збільшувати рівень цукру в крові.

Люди старшого віку більше схильні до ускладнень, які можуть виникнути через серцево-судинні чи респіраторні хвороби.

Діти, у них брудне повітря може спричинити появу кашлю, чхання, труднощів з диханням та подразнення слизових оболонок.

Вагітні, тому що вони можуть бути більш вразливими до впливу диму. Через забруднене повітря більше дітей народжуються із недостатньою вагою, але для цього дихати дуже брудним повітрям потрібно щонайменше кілька тижнів чи більше.

Решта людей серйозних проблем зі здоров'ям не матиме, проте можуть виникати такі наслідки, як подразнення очей, нежить, кашель, чхання та появу відчуття, що дере у горлі, слабкість та часом тривожність.

Як зменшити шкоду від брудного повітря

Тим людям, що в групі ризику, варто мати під рукою свої ліки. При погіршенні стану варто звернутися за допомогою. Також краще не виходити з дому без нагальної потреби.

Зачиніть вікна і двері. Провітрювати повітря треба, але коли повітря на вулиці стає чистішим. Його стан можна моніторити за допомогою різних сайтів і ботів.

Уникайте внутрішніх джерел забруднення повітря. За можливості не куріть та не користуйтеся ароматичними свічками, паличками, освіжувачами повітря тощо.

Проста медична маска від брудного повітря не порятує - лише респіратор, що не пропускає зважені часточки мікрометрів 2,5 мкм.

В приміщенні використовуйте очищувачі повітря з HEPA-фільтром, вмикайте зволожувач повітря, робіть вологе прибирання кілька разів на день.