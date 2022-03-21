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Пожары от обстрелов в Киеве вызвали загрязненность воздуха: что нужно знать

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 11:42
Пожары от обстрелов в Киеве вызвали загрязненность воздуха: что нужно знать Фото: пожары от обстрелов в Киеве вызвали загрязненность воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве фиксируют загрязненность воздуха из-за пожаров, вызванных обстрелами оккупантов. Жителей призвали не открывать окна и одевать респираторы во время пребывания на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Киева Виталия Кличко.

"Из-за пожаров после авиаударов в столице и в области наблюдается загрязненность воздуха. Поэтому не открывайте окна. А когда выходите на улицу - защитите легкие надев даже медицинский респиратор типа FFP2", - сказал он.

Отметим, недавно в Минздраве рассказали, как обезопаситься от негативного воздействия смога.

Ранее также сообщалось, что утром Киев и область накрыл смог. Тогда его концентрация в воздухе была превышена более чем в 32 раза.

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