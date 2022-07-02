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Врачи рассказали, всем ли детям нужно делать пробу Манту

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Суббота 02 июля 2022 20:59
Врачи рассказали, всем ли детям нужно делать пробу Манту Чем всем нужно делать пробу Манту (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

У детей иммунная система лишь формируется, поэтому еще не готова противиться многим инфекционным болезням. Через это они очень уязвимыми к заражению туберкулезной палочкой или микобактерией. Для того чтобы выявить такие заболевания, применяют пробу Манту.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Врачи говорят, что младенцы и малыши до двух лет имеют повышенный риск развития туберкулезного менингита и рассеянных (диссеминированных) форм туберкулеза, с которыми связан высокий уровень смертности. Существенно снижает риск развития таких проявлений прививка вакциной BCG (БЦЖ).

Во время войны риск инфицироваться микобактерией возрастает из-за стресса, ухудшения условий жизни и питания, вынужденного пребывания в местах скопления людей в укрытиях и во время эвакуации, ограниченного доступа к медицинской помощи и тому подобное.

Симптомы туберкулеза у детей

Специалисты говорят, что важно обратиться за медпомощью в случае контакта ребенка с людьми, имеющими подозрение на туберкулез. Также возникают следующие симптомы:

  • вялость, слабость, нарушение сна;
  • отсутствие аппетита;
  • невозможность сконцентрироваться на игре или учебе;
  • потеря или плохой набор веса;
  • неестественная бледность кожи;
  • кашель (преимущественно сухой, не прекращающийся в течение 2-3 недель);
  • невысокая, но длительно повышенная температура (37-38 градусов);
  • ночное потение.

Как выявить заболевание

В частности, для ранней диагностики скрытой туберкулезной инфекции у детей применяют туберкулиновую пробу (пробу Манту) или тест обнаружения гамма-интерферона (квантифероновый тест).

Также после появления симптомов для диагностики применяют быстрый молекулярный тест (GeneXpert) и рентгенологическое исследование.

Кому нужно проводить пробу Манту

Специалисты отмечаются, что проба Манту не рекомендуется проводить всем детям, а лишь тем, кто в группе риска.

Кроме того, пробу Манту проводят перед прививкой вакциной BCG детям, старше за два месяца и не привитым вакциной BCG в роддоме. В этом случае прививка BCG осуществляется при отрицательном результате пробы Манту.

К тому же новорожденным или малышам до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.

Ранее мы сообщали, где украинцам найти бесплатное лечение за рубежом.

Также в Минздраве рассказывали, как отличить COVID-19 от туберкулеза.

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Министерство здравоохранения Украины туберкулез манту
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