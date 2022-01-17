Врачи рассказали, когда на самом деле нужно чистить зубы

Так когда же чистить?

Зубная паста содержит лауретсульфат натрия, который помогает образовывать пену для лучшей чистки. К сожалению, он также подавляет восприятие вашими вкусовыми рецепторами сладких ароматов, одновременно разрушая молекулы жира, которые блокируют горькие ароматы.

Таким образом лучше всего чистить зубы щеткой перед завтраком.Большинство дантистов склоняются именно к этой точке зрения.

Пока мы спим, бактерии во рту усердно размножаются, поэтому так важно очистить зубы сразу после пробуждения.



Чистка зубной пастой с фтором поможет избавиться от нежелательных "гостей" во рту и покроет эмаль дополнительным защитным слоем. Это важно, потому что многие продукты могут разрушить вашу эмаль, делая ваши зубы более уязвимыми для инфекций.

Почистив зубы перед завтраком, вы вернете своим зубам и деснам счастливое и здоровое состояние. Чистка зубов также может вызвать выделение слюны: жидкости, образующейся во рту, которая помогает расщеплять пищу и поддерживать здоровую среду во рту.