Врачи рассказали, как питаться при коронавирусе: есть несколько нюансов

Человек на 100% состоит из того, что он потребляет. Поправить здоровье, улучшить настроение, бороться с бессонницей также помогают простые продукты. Качественное питание с определенным уклоном способно существенно повлиять на выздоровление, твердят врачи. На какие продукты нужно делать ставку во время лечения коронавируса – рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Правильное питание и увлажнение жизненно важны. Люди, которые соблюдают сбалансированную диету, как правило, здоровее и имеют более сильную иммунную систему. Правильное питание также уменьшает риск хронических и инфекционных заболеваний.

ВОЗ передает, что при коронавирусе необходимо есть побольше свежих и необработанных продуктов каждый день, чтобы получить витамины, минералы, пищевые волокна, белки и антиоксиданты, необходимые вашему организму. Также важно пить достаточно воды. Избегайте сахара, жиров и соли, чтобы значительно снизить риск избыточного веса, ожирения, сердечных заболеваний, инсульта, диабета и некоторых видов рака.

Натуральные продукты. Среди самых полезных продуктов - фрукты, овощи, бобовые (чечевица, фасоль), орехи и цельные злаки (необработанная кукуруза, просо, овес, пшеница, коричневый рис, картофель, батат), а также продукты животного происхождения (например, мясо, рыба, яйца и молоко).

Вода. Вода необходима для жизни. Она транспортирует питательные вещества и соединения в кровь, регулирует температуру вашего тела, избавляет от отходов, смазывает и смягчает суставы. Пейте 8-10 стаканов воды каждый день.

Ненасыщенные жиры. Потребляйте ненасыщенные жиры (например, содержащиеся в рыбе, авокадо, орехах, оливковом, соевом, рапсовом, подсолнечном и кукурузном маслах), а не насыщенные жиры (например, содержащиеся в жирном мясе, сливочном масле, кокосовом масле, сливках, сыре, топленом масле и сале). Избегайте промышленных трансжиров. Они часто встречаются в обработанных продуктах питания, фаст-фуде, закусках, жареной пище, замороженной пицце, пирогах, печенье, маргаринах и спредах.

Исключите сахар и соль. При приготовлении пищи ограничьте количество соли и приправ с высоким содержанием натрия (например, соевый соус и рыбный соус). Ограничьте ежедневное потребление соли менее чем 5 г (примерно 1 чайная ложка) и используйте йодированную соль. Избегайте продуктов (например, закусок) с высоким содержанием соли и сахара.

Кушайте дома. Ешьте дома, чтобы снизить частоту контактов с другими людьми и снизить вероятность заражения COVID-19.

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