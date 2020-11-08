Лікарі розповіли, як харчуватися при коронавірусі: є кілька нюансів

Людина на 100% складається з того, що вона споживає. Поправити здоров'я, поліпшити настрій, боротися з безсонням також допомагають прості продукти. Якісне харчування з певним ухилом здатне істотно вплинути на одужання, вважають лікарі. На які продукти потрібно робити ставку під час лікування коронавіруса – розповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Правильне харчування і зволоження життєво важливі. Люди, які дотримуються збалансованої дієти, як правило, здоровіші та мають більш сильну імунну систему. Правильне харчування також зменшує ризик хронічних та інфекційних захворювань.

ВООЗ повідомляє, що при коронавірусі необхідно їсти побільше свіжих і необроблених продуктів кожен день, щоб отримати вітаміни, мінерали, харчові волокна, білки та антиоксиданти, необхідні вашому організму. Також важливо пити достатньо води. Уникайте цукру, жирів і солі, щоб значно знизити ризик надмірної ваги, ожиріння, серцевих захворювань, інсульту, діабету і деяких видів раку.

Натуральні продукти. Серед найбільш корисних продуктів - фрукти, овочі, бобові (сочевиця, квасоля), горіхи та цільні злаки (необроблена кукурудза, просо, овес, пшениця, коричневий рис, картопля, батат), а також продукти тваринного походження (наприклад, м'ясо, риба, яйця і молоко).

Вода. Вода необхідна для життя. Вона транспортує поживні речовини та з'єднання в кров, регулює температуру вашого тіла, позбавляє від відходів, змащує і пом'якшує суглоби. Пийте 8-10 склянок води щодня.

Ненасичені жири. Споживайте ненасичені жири (наприклад, що містяться в рибі, авокадо, горіхах, оливковій, соєвій, ріпаковій, соняшниковій та кукурудзяній олії), а не насичені жири (наприклад, містяться в жирному м'ясі, вершковому маслі, кокосовій олії, вершках, сирі, топленому маслі та салі). Уникайте промислових трансжирів. Вони часто зустрічаються в оброблених харчах, фаст-фуді, закусках, смаженій їжі, замороженій піці, пирогах, печиві, маргаринах і спредах.

Виключите цукор і сіль. При приготуванні їжі обмежте кількість солі та приправ з високим вмістом натрію (наприклад, соєвий соус і рибний соус). Обмежте щоденне споживання солі менш ніж 5 г (приблизно 1 чайна ложка) і використовуйте йодовану сіль. Уникайте продуктів (наприклад, закусок) з високим вмістом солі та цукру.

Їжте вдома. Їжте вдома, щоб знизити частоту контактів з іншими людьми та знизити ймовірність зараження COVID-19.

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